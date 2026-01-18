Скидки
Биатлон Новости

Конкин неожиданно выиграл масс-старт на этапе Кубка России в Дёмине, Воробей — второй

Комментарии

Член резервного состава сборной России биатлонист Ярослав Конкин неожиданно стал победителем масс-старта 15 км на этапе Кубка России — 2025/2026 в Дёмине. Спортсмен преодолел дистанцию за 36 минут 17,6 секунды и допустил один промах за четыре огневых рубежа.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 3, Дёмино
Мужчины. 15 км Масс-старт
18 января 2026, воскресенье. 11:30 МСК
Окончено
1
Ярослав Конкин
Республика Мордовия
36:17.6
2
Максим Воробей
Беларусь
+6.8
3
Саид Каримулла Халили
Московская область
+12.0

Вторым финишировал представитель сборной Беларуси Максим Воробей, отставший от победителя на 6,8 секунды и также допустивший за всю гонку один промах. Тройку призёров замкнул Карим Халили — его отставание составило 12 секунд с двумя промахами.

Биатлон. 3-й этап Кубка России — 2025/2026, Дёмино. Масс-старт, 15 км. Мужчины:

1. Ярослав Конкин — 36.17,6 (один промах).

2. Максим Воробей — отставание 6,8 (1).

3. Карим Халили +12,0 (2).

4. Иван Колотов +12,7 (1).

5. Ильназ Мухамедзянов +14,9 (1).

6. Кирилл Бажин +21,3 (2).

