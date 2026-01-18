Конкин неожиданно выиграл масс-старт на этапе Кубка России в Дёмине, Воробей — второй

Член резервного состава сборной России биатлонист Ярослав Конкин неожиданно стал победителем масс-старта 15 км на этапе Кубка России — 2025/2026 в Дёмине. Спортсмен преодолел дистанцию за 36 минут 17,6 секунды и допустил один промах за четыре огневых рубежа.
Вторым финишировал представитель сборной Беларуси Максим Воробей, отставший от победителя на 6,8 секунды и также допустивший за всю гонку один промах. Тройку призёров замкнул Карим Халили — его отставание составило 12 секунд с двумя промахами.
Биатлон. 3-й этап Кубка России — 2025/2026, Дёмино. Масс-старт, 15 км. Мужчины:
1. Ярослав Конкин — 36.17,6 (один промах).
2. Максим Воробей — отставание 6,8 (1).
3. Карим Халили +12,0 (2).
4. Иван Колотов +12,7 (1).
5. Ильназ Мухамедзянов +14,9 (1).
6. Кирилл Бажин +21,3 (2).
