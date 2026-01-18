«Неожиданно получилось сегодня». Конкин — после победы в большом масс-старте в Дёмине
Российский биатлонист Ярослав Конкин, выигравший большой масс-старт на этапе Кубка России — 2025/2026 в Дёмине, прокомментировал свой результат.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 3, Дёмино
Мужчины. 15 км Масс-старт
18 января 2026, воскресенье. 11:30 МСК
Окончено
1
Ярослав Конкин
Республика Мордовия
36:17.6
2
Максим Воробей
Беларусь
+6.8
3
Саид Каримулла Халили
Московская область
+12.0
«На самом деле неожиданно всё получилось сегодня, один промах лёжа, но даже с ним удалось победить. Возможно, промах на первом рубеже снял напряжение, и на следующих я стал аккуратно работать.
Смотрел за лидерами, где они едут, тренеры подсказывали во время гонки, сколько секунд я проигрывал. На последнем рубеже было тяжело, слышал бегущего комментатора, постарался абстрагироваться от всего, исключить лишние звуки и сработал на ноль, — сказал Конкин в эфире «Матч ТВ».
