«Неожиданно получилось сегодня». Конкин — после победы в большом масс-старте в Дёмине

Российский биатлонист Ярослав Конкин, выигравший большой масс-старт на этапе Кубка России — 2025/2026 в Дёмине, прокомментировал свой результат.

«На самом деле неожиданно всё получилось сегодня, один промах лёжа, но даже с ним удалось победить. Возможно, промах на первом рубеже снял напряжение, и на следующих я стал аккуратно работать.

Смотрел за лидерами, где они едут, тренеры подсказывали во время гонки, сколько секунд я проигрывал. На последнем рубеже было тяжело, слышал бегущего комментатора, постарался абстрагироваться от всего, исключить лишние звуки и сработал на ноль, — сказал Конкин в эфире «Матч ТВ».