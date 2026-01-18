Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IBU Кубок мира. Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Неожиданно получилось сегодня». Конкин — после победы в большом масс-старте в Дёмине

«Неожиданно получилось сегодня». Конкин — после победы в большом масс-старте в Дёмине
Комментарии

Российский биатлонист Ярослав Конкин, выигравший большой масс-старт на этапе Кубка России — 2025/2026 в Дёмине, прокомментировал свой результат.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 3, Дёмино
Мужчины. 15 км Масс-старт
18 января 2026, воскресенье. 11:30 МСК
Окончено
1
Ярослав Конкин
Республика Мордовия
36:17.6
2
Максим Воробей
Беларусь
+6.8
3
Саид Каримулла Халили
Московская область
+12.0

«На самом деле неожиданно всё получилось сегодня, один промах лёжа, но даже с ним удалось победить. Возможно, промах на первом рубеже снял напряжение, и на следующих я стал аккуратно работать.

Смотрел за лидерами, где они едут, тренеры подсказывали во время гонки, сколько секунд я проигрывал. На последнем рубеже было тяжело, слышал бегущего комментатора, постарался абстрагироваться от всего, исключить лишние звуки и сработал на ноль, — сказал Конкин в эфире «Матч ТВ».

Календарь Кубка России по биатлону
Материалы по теме
Конкин неожиданно выиграл масс-старт на этапе Кубка России в Дёмине, Воробей — второй
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android