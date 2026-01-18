Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IBU Кубок мира. Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Карим Халили — после бронзы масс-старта в Дёмине: план был другой

Карим Халили — после бронзы масс-старта в Дёмине: план был другой
Комментарии

Российский биатлонист Саид Каримулла Халили, выигравший бронзовую медаль в большом масс-старте на этапе Кубка России — 2025/2026 в Дёмине, заявил, что планировал придерживаться другого плана перед гонкой.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 3, Дёмино
Мужчины. 15 км Масс-старт
18 января 2026, воскресенье. 11:30 МСК
Окончено
1
Ярослав Конкин
Республика Мордовия
36:17.6
2
Максим Воробей
Беларусь
+6.8
3
Саид Каримулла Халили
Московская область
+12.0

«План был другой: столько не мазать и идти комфортно. Когда подходил к последнему рубежу, увидел, что лидеры пошли на штрафной круг, поэтому решил рискнуть. Всё получилось, но отставание было большое.

Я не любитель работать весь круг, мне больше нравится доводить гонки до финишных разборок. Не особо переживаю, что могу проиграть, мне просто интересно поучаствовать в красивой борьбе, — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».

Календарь Кубка России по биатлону
Материалы по теме
Суперсенсация на Кубке России по биатлону. Неизвестный парень уделал всех фаворитов!
Суперсенсация на Кубке России по биатлону. Неизвестный парень уделал всех фаворитов!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android