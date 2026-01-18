Карим Халили — после бронзы масс-старта в Дёмине: план был другой

Российский биатлонист Саид Каримулла Халили, выигравший бронзовую медаль в большом масс-старте на этапе Кубка России — 2025/2026 в Дёмине, заявил, что планировал придерживаться другого плана перед гонкой.

«План был другой: столько не мазать и идти комфортно. Когда подходил к последнему рубежу, увидел, что лидеры пошли на штрафной круг, поэтому решил рискнуть. Всё получилось, но отставание было большое.

Я не любитель работать весь круг, мне больше нравится доводить гонки до финишных разборок. Не особо переживаю, что могу проиграть, мне просто интересно поучаствовать в красивой борьбе, — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».