Карим Халили — после бронзы масс-старта в Дёмине: план был другой
Российский биатлонист Саид Каримулла Халили, выигравший бронзовую медаль в большом масс-старте на этапе Кубка России — 2025/2026 в Дёмине, заявил, что планировал придерживаться другого плана перед гонкой.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 3, Дёмино
Мужчины. 15 км Масс-старт
18 января 2026, воскресенье. 11:30 МСК
Окончено
1
Ярослав Конкин
Республика Мордовия
36:17.6
2
Максим Воробей
Беларусь
+6.8
3
Саид Каримулла Халили
Московская область
+12.0
«План был другой: столько не мазать и идти комфортно. Когда подходил к последнему рубежу, увидел, что лидеры пошли на штрафной круг, поэтому решил рискнуть. Всё получилось, но отставание было большое.
Я не любитель работать весь круг, мне больше нравится доводить гонки до финишных разборок. Не особо переживаю, что могу проиграть, мне просто интересно поучаствовать в красивой борьбе, — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».
