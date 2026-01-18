Скидки
IBU Кубок мира. Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Главная Биатлон Новости

Шевченко выиграла большой масс-старт на этапе КР в Дёмине, Дербушева — вторая

Шевченко выиграла большой масс-старт на этапе КР в Дёмине, Дербушева — вторая
Комментарии

Российская биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей большого масс-старта на 12,5 км на этапе Кубка России — 2025/2026 в Дёмине. Она преодолела дистанцию за 32 минуты 43,7 секунд и допустила один промах за четыре огневых рубежа.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 3, Дёмино
Женщины. 12.5 км Масс-старт
18 января 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Наталия Шевченко
Свердловская область
32:43.7
2
Тамара Дербушева
Свердловская область
+7.0
3
Виктория Сливко
Тюменская область
+11.6

Второй финишировала Тамара Дербушева, отставшая от победительницы на 7,0 секунды и не допустившая за всю гонку ни одного промаха. Тройку призёров замкнула Виктория Сливко — её отставание составило 11,6 секунды с одним промахом.

Биатлон. 3-й этап Кубка России, Дёмино. Большой масс-старт, 12,5 км. Женщины

1. Наталия Шевченко — 32.43,7 (один промах).

2. Тамара Дербушева — отставание 7,0 секунды (0).

3. Виктория Сливко +11,6 (1).

4. Виктория Метеля +31,2 (1).

5. Алина Плицева +1.11,6 (2).

6. Кристина Резцова +1.21,1 (5).

Календарь Кубка России по биатлону
Новости. Биатлон
Все новости RSS

