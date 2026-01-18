Шевченко выиграла большой масс-старт на этапе КР в Дёмине, Дербушева — вторая

Российская биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей большого масс-старта на 12,5 км на этапе Кубка России — 2025/2026 в Дёмине. Она преодолела дистанцию за 32 минуты 43,7 секунд и допустила один промах за четыре огневых рубежа.
Второй финишировала Тамара Дербушева, отставшая от победительницы на 7,0 секунды и не допустившая за всю гонку ни одного промаха. Тройку призёров замкнула Виктория Сливко — её отставание составило 11,6 секунды с одним промахом.
Биатлон. 3-й этап Кубка России, Дёмино. Большой масс-старт, 12,5 км. Женщины
1. Наталия Шевченко — 32.43,7 (один промах).
2. Тамара Дербушева — отставание 7,0 секунды (0).
3. Виктория Сливко +11,6 (1).
4. Виктория Метеля +31,2 (1).
5. Алина Плицева +1.11,6 (2).
6. Кристина Резцова +1.21,1 (5).
