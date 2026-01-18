Жанмонно выиграла гонку преследования на КМ в Рупольдинге, Ханна Эберг — вторая

Французская биатлонистка Лу Жанмонно стала победительницей гонки преследования на этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Рупольдинге (Германия). Она преодолела дистанцию в 10 км за 29 минут 26,6 секунды и допустила один промах за четыре огневых рубежах.

Второй финишировала шведская спортсменка Ханна Эберг, отставшая от победительницы на 10,5 секунд и допустившая за всю гонку три промаха. Бронзовую медаль завоевала ещё одна представительница Франции — Камиль Бене, чьё отставание от первого места составило 12,9 секунды без единого промаха.

Биатлон. 5-й этап Кубка мира — 2025/2026, Рупольдинг (Германия). Гонка преследования, 10 км. Женщины

1. Лу Жанмонно (Франция) — 29.26,6 (один промах).

2. Ханна Эберг (Швеция) — отставание 10,5 секунд (3).

3. Камиль Бене (Франция) +12,9 (0).

4. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) +17,0 (1).

5. Эми Басерга (Швейцария) +33,8 (2).

6. Осеан Мишлон (Франция) +34,9 (2).

7. Франциска Пройс (Германия) +36,4 (2)…

10. Эльвира Эберг (Швеция) +42,1 (4).