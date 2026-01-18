Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IBU Кубок мира. Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Жанмонно выиграла гонку преследования на КМ в Рупольдинге, Ханна Эберг — вторая

Жанмонно выиграла гонку преследования на КМ в Рупольдинге, Ханна Эберг — вторая
Комментарии

Французская биатлонистка Лу Жанмонно стала победительницей гонки преследования на этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Рупольдинге (Германия). Она преодолела дистанцию в 10 км за 29 минут 26,6 секунды и допустила один промах за четыре огневых рубежах.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Женщины. 10 км Гонка преследования
18 января 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Лу Жанмонно
Франция
29:26.6
2
Ханна Эберг
Швеция
+10.5
3
Камиль Бене
Франция
+12.9

Второй финишировала шведская спортсменка Ханна Эберг, отставшая от победительницы на 10,5 секунд и допустившая за всю гонку три промаха. Бронзовую медаль завоевала ещё одна представительница Франции — Камиль Бене, чьё отставание от первого места составило 12,9 секунды без единого промаха.

Биатлон. 5-й этап Кубка мира — 2025/2026, Рупольдинг (Германия). Гонка преследования, 10 км. Женщины

1. Лу Жанмонно (Франция) — 29.26,6 (один промах).

2. Ханна Эберг (Швеция) — отставание 10,5 секунд (3).

3. Камиль Бене (Франция) +12,9 (0).

4. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) +17,0 (1).

5. Эми Басерга (Швейцария) +33,8 (2).

6. Осеан Мишлон (Франция) +34,9 (2).

7. Франциска Пройс (Германия) +36,4 (2)…

10. Эльвира Эберг (Швеция) +42,1 (4).

Календарь Кубка мира по биатлону
Материалы по теме
Суперсенсация на Кубке России по биатлону. Неизвестный парень уделал всех фаворитов!
Суперсенсация на Кубке России по биатлону. Неизвестный парень уделал всех фаворитов!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android