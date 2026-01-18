Дале-Шевдал выиграл пасьют на этапе Кубка мира в Рупольдинге, Джакомель — пятый

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале-Шевдал стал первым по итогам гонки преследования на 12,5 км в рамках пятого этапа Кубка мира – 2025/2026 в немецком Рупольдинге. Он допустил один промах. Второе место досталось представителю Франции Эрику Перро, который отстал от победителя на 4,9 секунды. Тройку сильнейших замкнул швед Мартин Понсилуома (+7,5 секунды отставания). Лидер общего зачёта Томмазо Джакомель стал пятым (+8,5).

Биатлон. Кубок мира – 2025/2026, Рупольдинг (Германия).

Гонка преследования 12,5 км, мужчины:

1. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 30.23,9 (один промах).

2. Эрик Перро (Франция) +4,9 (3).

3. Мартин Понсилуома (Швеция) +7,5 (4).

4. Эмильен Жаклен (Франция) +8,2 (2).

5. Томаззо Джакомель (Италия) +8,5 (5).

6. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +12,3 (4).