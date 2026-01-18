«Буду помнить это очень долго». Дале-Шевдал — о победе в пасьюте на глазах у своего сына

Двукратный серебряный призёр чемпионата мира по биатлону Йоханнес Дале-Шевдал высказался о присутствии своих супруги и сына, Кристины и Йона соответственно, на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). На глазах у семьи он выиграл гонку преследования. Это первая личная победа норвежца на КМ за последние два года.

«Не знаю, насколько ему самому было интересно, но для мамы и папы — особенный момент, что он был с нами. Чувствую, что это много значит. Буду помнить это очень долго.

Горжусь тем, что сейчас делаю, очень доволен. Могу лечь спать с улыбкой на лице и позволить себе небольшой и заслуженный отпуск», — приводит слова Дале-Шевдала NRK.