Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IBU Кубок мира. Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Моя ахиллесова пята». Джакомель высказался о проблемах после этапа КМ в Рупольдинге

«Моя ахиллесова пята». Джакомель высказался о проблемах после этапа КМ в Рупольдинге
Томмазо Джакомель
Комментарии

Лидер общего зачёта Кубка мира по биатлону — 2025/2026 Томмазо Джакомель оценил свой результат в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Итальянец занял пятое место, допустив пять промахов. Он трижды ошибся в стрельбе из положения лёжа и дважды — на стойке.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
18 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Дале-Шевдал
Норвегия
30:23.9
2
Эрик Перро
Франция
+4.9
3
Мартин Понсилуома
Швеция
+7.5

«Разочаровывающая гонка. Сегодня на стрельбище было спокойно и безветренно, а я стрелял откровенно плохо, это меня очень злит. На первой стрельбе я слишком поторопился, на остальных были, как мне показалось, обычные ошибки, но жаль, что я в таком случае не закрыл все мишени.

Стрельба лёжа — моя ахиллесова пята. Я этого не скрываю, так было всегда. Работаю над этим, но понимаю, что она никогда не будет столь же стабильной, как и стойка. Сегодня всё сложилось совсем неудачно», — приводит слова Джакомеля Fondo Italia.

Материалы по теме
«Буду помнить это очень долго». Дале-Шевдал — о победе в пасьюте на глазах у своего сына
Дале-Шевдал выиграл пасьют на этапе Кубка мира в Рупольдинге, Джакомель — пятый
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android