«Моя ахиллесова пята». Джакомель высказался о проблемах после этапа КМ в Рупольдинге

Лидер общего зачёта Кубка мира по биатлону — 2025/2026 Томмазо Джакомель оценил свой результат в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Итальянец занял пятое место, допустив пять промахов. Он трижды ошибся в стрельбе из положения лёжа и дважды — на стойке.

«Разочаровывающая гонка. Сегодня на стрельбище было спокойно и безветренно, а я стрелял откровенно плохо, это меня очень злит. На первой стрельбе я слишком поторопился, на остальных были, как мне показалось, обычные ошибки, но жаль, что я в таком случае не закрыл все мишени.

Стрельба лёжа — моя ахиллесова пята. Я этого не скрываю, так было всегда. Работаю над этим, но понимаю, что она никогда не будет столь же стабильной, как и стойка. Сегодня всё сложилось совсем неудачно», — приводит слова Джакомеля Fondo Italia.