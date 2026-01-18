Скидки
Зачёт гонок преследования КМ—2025/2026: Минккинен по-прежнему лидер, Жанмонно — вторая

Суви Минккинен
Комментарии

Представительница Финляндии Суви Минккинен продолжает лидировать в зачёте гонок преследования на Кубке мира – 2025/2026. После пяти гонок в её активе 287 очков. На 10 очков от неё отстаёт французская биатлонистка Лу Жанмонно. В топ-3 вошла шведка Ханна Эберг.

Биатлон. Зачёт гонок преследования Кубка мира — 2025/2026, женщины.
Положение после пяти гонок:

1. Суви Минккинен (Финляндия) – 287 очков.
2 (4). Лу Жанмонно (Франция) – 277.
3 (5). Ханна Эберг (Швеция) – 245.
4 (2). Анна Магнуссон (Швеция) – 236.
5 (3). Эльвира Эберг (Швеция) – 229.
6 (7). Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) – 218.
7 (10). Камиль Бене (Франция) – 195.
8 (6). Лиза Виттоцци (Италия) – 191.
9 (8). Жюстин Бреза-Буше (Франция) – 184.
10 (13). Осеан Мишлон (Франция) – 160.
...
12. Доротея Вирер (Италия) – 133.
14 (17).Франциска Пройс (Германия) – 121.

Жанмонно переиграла и уничтожила Эберг в яркой дуэли. В пасьютах француженке нет равных!
