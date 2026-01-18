Скидки
Зачёт гонок преследования КМ—2025/2026: Перро вышел в лидеры, опередив Джакомеля

Представитель Франции Эрик Перро стал лидером в зачёте гонок преследования на Кубке мира – 2025/2026. После пяти гонок в его активе 307 очков. На 11 очков от него отстаёт итальянец Томмазо Джакомель. Победитель пасьюта в Рупольдинге Йоханнес Дале-Шевдал занимает четвёртое место.

Биатлон. Зачёт гонок преследования Кубка мира — 2025/2026, мужчины.
Положение после пяти гонок:

1 (2). Эрик Перро (Франция) – 307.
2 (1). Томмазо Джакомель (Италия) – 296.
3 (4). Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 264.
4 (6). Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 260.
5 (7). Мартин Понсилуома (Швеция) – 223.
6 (3). Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 220.
7 (5). Кентен Фийон Майе (Франция) – 219.
8. Эмильен Жаклен (Франция) — 173.
9 (14). Фабьен Клод (Франция) — 160.
10. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 149.

