Зачёт гонок преследования КМ—2025/2026: Перро вышел в лидеры, опередив Джакомеля

Представитель Франции Эрик Перро стал лидером в зачёте гонок преследования на Кубке мира – 2025/2026. После пяти гонок в его активе 307 очков. На 11 очков от него отстаёт итальянец Томмазо Джакомель. Победитель пасьюта в Рупольдинге Йоханнес Дале-Шевдал занимает четвёртое место.

Биатлон. Зачёт гонок преследования Кубка мира — 2025/2026, мужчины.

Положение после пяти гонок:

1 (2). Эрик Перро (Франция) – 307.

2 (1). Томмазо Джакомель (Италия) – 296.

3 (4). Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 264.

4 (6). Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 260.

5 (7). Мартин Понсилуома (Швеция) – 223.

6 (3). Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 220.

7 (5). Кентен Фийон Майе (Франция) – 219.

8. Эмильен Жаклен (Франция) — 173.

9 (14). Фабьен Клод (Франция) — 160.

10. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 149.