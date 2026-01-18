Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Жанмонно упрочила лидерство, Пройс стала 12-й

Трёхкратная чемпионка мира француженка Лу Жанмонно продолжает лидировать общем зачёте Кубка мира — 2025/2026 по биатлону. По итогам пятого этапа в Рупольдинге в её активе 718 очков. Вторую строчку по-прежнему занимает представительница Финляндии Суви Минккинен, а топ-3 замыкает норвежка Марен Киркеэйде. Лидер прошлого сезона Франциска Пройс поднялась на 12-е место.
Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт, женщины:
1. Лу Жанмонно (Франция) — 718 очков.
2. Суви Минккинен (Финляндия) — 582.
3. Марен Киркеэйде (Норвегия) — 576.
4. Ханна Эберг (Швеция) — 560.
5. Эльвира Эберг (Швеция) — 506.
6. Анна Магнуссон (Швеция) — 501.
7 (8). Камиль Бене (Франция) — 441.
8 (7). Доротея Вирер (Италия) — 399.
9. Лиза Виттоцци (Италия) — 395.
10. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 363.
...
12 (13). Франциска Пройс (Германия) — 301.
14 (12). Жулия Симон (Франция) — 280.
41 (37). Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — 82.
49 (46). Анастасия Кузьмина (Словакия) — 55.