Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Жанмонно упрочила лидерство, Пройс стала 12-й

Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Жанмонно упрочила лидерство, Пройс стала 12-й
Лу Жанмонно
Комментарии

Трёхкратная чемпионка мира француженка Лу Жанмонно продолжает лидировать общем зачёте Кубка мира — 2025/2026 по биатлону. По итогам пятого этапа в Рупольдинге в её активе 718 очков. Вторую строчку по-прежнему занимает представительница Финляндии Суви Минккинен, а топ-3 замыкает норвежка Марен Киркеэйде. Лидер прошлого сезона Франциска Пройс поднялась на 12-е место.

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт, женщины:

1. Лу Жанмонно (Франция) — 718 очков.
2. Суви Минккинен (Финляндия) — 582.
3. Марен Киркеэйде (Норвегия) — 576.
4. Ханна Эберг (Швеция) — 560.
5. Эльвира Эберг (Швеция) — 506.
6. Анна Магнуссон (Швеция) — 501.
7 (8). Камиль Бене (Франция) — 441.
8 (7). Доротея Вирер (Италия) — 399.
9. Лиза Виттоцци (Италия) — 395.
10. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 363.
...
12 (13). Франциска Пройс (Германия) — 301.
14 (12). Жулия Симон (Франция) — 280.
41 (37). Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — 82.
49 (46). Анастасия Кузьмина (Словакия) — 55.

Общий зачёт Кубка мира по биатлону - 2025/2026
Материалы по теме
Зачёт гонок преследования КМ—2025/2026: Минккинен по-прежнему лидер, Жанмонно — вторая
Зачёт гонок преследования КМ—2025/2026: Перро вышел в лидеры, опередив Джакомеля
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android