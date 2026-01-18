Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Джакомель — лидер, а Перро вновь стал вторым

Представитель Италии Томаззо Джакомель возглавляет общий зачёт Кубка мира – 2025/2026 по итогам пятого этапа в Рупольдинге (Германия). В его активе 736 очков. Следом расположились француз Эрик Перро (654 очка) и швед Себастиан Самуэльссон (640).
Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт, мужчины:
1. Томмазо Джакомель (Италия) – 736 очков.
2 (3). Эрик Перро (Франция) – 654.
3 (2). Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 640.
4. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 560.
5 (6). Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 501.
6 (5). Кентен Фийон Майе (Франция) – 457.
7. Мартин Понсиолума (Швеция) – 456.
8. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 429.
9. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 404.
10. Филипп Наврат (Германия) – 385.
11. Эмильен Жаклен (Франция) – 370.