Томмазо Джакомель стал лучшим итальянским биатлонистом по числу наград на ОИ, ЧМ и КМ

Томмазо Джакомель
25-летний Томмазо Джакомель вышел на первое место по числу наград на Олимпийских играх, чемпионатах и Кубке мира среди всех итальянцев. По этому показателю он обошёл бронзового призёра Игр в Калгари-1988 и четырёхкратного чемпиона мира Андреаса Цингерле. В расчёт не брались командные дисциплины.

По состоянию на 17 января в активе у Джакомеля было 15 наград: пять золотых, восемь серебряных и две бронзовые. У его предшественника — 14 (по четыре золотых и серебряных, а также шесть бронзовых).

Томмазо Джакомель лидирует в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. Последний раз итальянец возглавлял общий зачёт 34 года назад.

Итальянец переписывает историю биатлона! Джакомель уже лидирует в Кубке мира
