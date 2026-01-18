Томмазо Джакомель стал лучшим итальянским биатлонистом по числу наград на ОИ, ЧМ и КМ

25-летний Томмазо Джакомель вышел на первое место по числу наград на Олимпийских играх, чемпионатах и Кубке мира среди всех итальянцев. По этому показателю он обошёл бронзового призёра Игр в Калгари-1988 и четырёхкратного чемпиона мира Андреаса Цингерле. В расчёт не брались командные дисциплины.

По состоянию на 17 января в активе у Джакомеля было 15 наград: пять золотых, восемь серебряных и две бронзовые. У его предшественника — 14 (по четыре золотых и серебряных, а также шесть бронзовых).

Томмазо Джакомель лидирует в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. Последний раз итальянец возглавлял общий зачёт 34 года назад.