Зачёт масс-стартов Кубка России — 2025/2026: Шевченко лидирует, Метеля — третья

Биатлонистка из Свердловской области Наталия Шевченко возглавляет зачёт гонок с общего старта по итогам третьего этапа Кубка России — 2025/2026 в Дёмине. В её активе 99 очков. Вторую строчку занимает Кристина Резцова, а тройку сильнейших замыкает Виктория Метеля.

Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Зачёт масс-стартов, женщины:

1. Наталия Шевченко (Свердловская область) – 99 очков.

2. Кристина Резцова (Московская область) – 96.

3. Виктория Метеля (ХМАО-Югра) – 91.

4. Анастасия Гришина (Новосибирская область — Алтайский край) – 87.

5. Тамара Дербушева (Свердловская область) – 80.

6. Виктория Сливко (Тюменская область) – 79.

7. Юлия Коваленко (Красноярский край) – 66.

8. Ирина Казакевич (Свердловская область) – 61.

9. Инна Терещенко (Свердловская область) – 58.

10. Анастасия Шевченко (Свердловская область) – 51.