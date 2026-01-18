Зачёт масс-стартов Кубка России — 2025/2026: Бажин — первый, Серохвостов — четвёртый

Представитель Свердловской области Кирилл Бажин занимает первое место в зачёте гонок с общего старта по итогам третьего этапа Кубка России — 2025/2026 в Дёмине. В его активе 96 очков. Следом за ним расположились Иван Колотов и Карим Халили. Даниил Серохвостов идёт четвёртым.

Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Зачёт масс-стартов, мужчины:

1. Кирилл Бажин (Свердловская область) — 96 очков.

2. Иван Колотов (Пермский край) — 76.

3. Карим Халили (Московская область) — 75.

4. Даниил Серохвостов (ХМАО-Югра) — 71.

5. Эдуард Латыпов (Башкортостан) — 70.

6. Даниил Усов (Пермский край) — 66.

7. Савелий Коновалов (Свердловская область) – 64.

8. Ярослав Конкин (Мордовия) — 63.

9. Данила Матерков (Башкортостан) — 58.

10. Ильназ Мухамедзянов (Удмуртия) – 57.