Зачёт масс-стартов Кубка России — 2025/2026: Бажин — первый, Серохвостов — четвёртый

Представитель Свердловской области Кирилл Бажин занимает первое место в зачёте гонок с общего старта по итогам третьего этапа Кубка России — 2025/2026 в Дёмине. В его активе 96 очков. Следом за ним расположились Иван Колотов и Карим Халили. Даниил Серохвостов идёт четвёртым.

Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Зачёт масс-стартов, мужчины:

1. Кирилл Бажин (Свердловская область) — 96 очков.
2. Иван Колотов (Пермский край) — 76.
3. Карим Халили (Московская область) — 75.
4. Даниил Серохвостов (ХМАО-Югра) — 71.
5. Эдуард Латыпов (Башкортостан) — 70.
6. Даниил Усов (Пермский край) — 66.
7. Савелий Коновалов (Свердловская область) – 64.
8. Ярослав Конкин (Мордовия) — 63.
9. Данила Матерков (Башкортостан) — 58.
10. Ильназ Мухамедзянов (Удмуртия) – 57.

