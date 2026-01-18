Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Кирилл Бажин лидирует, Карим Халили стал вторым

Биатлонист Кирилл Бажин продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России — 2025/2026. По итогам этапа в Дёмине в его активе 403 очка. Карим Халили обошёл Александра Поварницына и поднялся на второе место.

Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт, мужчины:

1. Кирилл Бажин (Свердловская область) — 403 очка.

2 (3). Карим Халили (Московская область) – 334.

3 (2). Александр Поварницын (Тюменская область) – 312.

4 (5). Роман Ерёмин (Новосибирская область) — 234.

5 (8). Эдуард Латыпов (Башкортостан) — 225.

6 (9). Даниил Серохвостов (Тюменская область) — 223.

7 (10). Савелий Коновалов (Свердловская область) – 214.

8. Даниил Усов (Пермский край) — 210.

9 (4). Александр Логинов (Тюменская область) — 207.

10 (6). Антон Бабиков (Башкортостан) – 200.