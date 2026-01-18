Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Шевченко продолжает лидировать, Сливко — уже седьмая

Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Шевченко продолжает лидировать, Сливко — уже седьмая
Наталия Шевченко
Комментарии

Победительница общего зачёта Кубка России — 2023/2024 Наталия Шевченко лидирует в общем зачёте Кубка России — 2025/2026. После этапа в Дёмине в её активе 398 очков. На втором месте идёт Кристина Резцова, тройку сильнейших замыкает Виктория Метеля. Виктория Сливко поднялась на седьмую строчку.

Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт, женщины:

1. Наталия Шевченко (Свердловская область) – 398 очков.
2. Кристина Резцова (Московская область) – 357.
3. Виктория Метеля (ХМАО-Югра) – 309.
4. Юлия Коваленко (Красноярский край) – 288.
5. Анастасия Гришина (Новосибирская область — Алтайский край) – 267.
6. Ирина Казакевич (Свердловская область) – 215.
7. Виктория Сливко (Тюменская область) — 206.
8. Анастасия Шевченко (Свердловская область) — 199.
9. Тамара Дербушева (Свердловская область) — 193.
10. Ксения Довгая (Тюменская область) – 193.

Общий зачёт Кубка России по биатлону - 2025/2026
Материалы по теме
Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Кирилл Бажин лидирует, Карим Халили стал вторым
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android