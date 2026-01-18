Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Шевченко продолжает лидировать, Сливко — уже седьмая

Победительница общего зачёта Кубка России — 2023/2024 Наталия Шевченко лидирует в общем зачёте Кубка России — 2025/2026. После этапа в Дёмине в её активе 398 очков. На втором месте идёт Кристина Резцова, тройку сильнейших замыкает Виктория Метеля. Виктория Сливко поднялась на седьмую строчку.

Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт, женщины:

1. Наталия Шевченко (Свердловская область) – 398 очков.

2. Кристина Резцова (Московская область) – 357.

3. Виктория Метеля (ХМАО-Югра) – 309.

4. Юлия Коваленко (Красноярский край) – 288.

5. Анастасия Гришина (Новосибирская область — Алтайский край) – 267.

6. Ирина Казакевич (Свердловская область) – 215.

7. Виктория Сливко (Тюменская область) — 206.

8. Анастасия Шевченко (Свердловская область) — 199.

9. Тамара Дербушева (Свердловская область) — 193.

10. Ксения Довгая (Тюменская область) – 193.