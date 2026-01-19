Лу Жанмонно высказалась о победе в гонке преследования на этапе КМ в Рупольдинге

Французская биатлонистка Лу Жанмонно оценила собственный результат в пасьюте в рамках пятого этапа Кубка мира — 2025/2026 в Рупольдинге (Германия). Она завоевала золото, допустив один промах.

«Моя стратегия сегодня заключалась в терпении. Я шла своим темпом, позволяя тем, кто хотел или мог, догнать меня, ведь проще бежать, когда не в одиночку.

Нужно было закрыть последний рубеж без ошибок, мне это не удалось. Вообще ставилась цель — сохранение спокойствия на первых четырёх кругах и чисто отработать последний рубеж. Получилось наполовину. Сегодня это не страшно, всё отлично, но к следующей неделе над этим моментом нужно поработать», — приводит слова Жанмонно Biathlon Live.