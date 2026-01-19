Скидки
Биатлон

Лу Жанмонно высказалась о победе в гонке преследования на этапе КМ в Рупольдинге

Лу Жанмонно
Комментарии

Французская биатлонистка Лу Жанмонно оценила собственный результат в пасьюте в рамках пятого этапа Кубка мира — 2025/2026 в Рупольдинге (Германия). Она завоевала золото, допустив один промах.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Женщины. 10 км Гонка преследования
18 января 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Лу Жанмонно
Франция
29:26.6
2
Ханна Эберг
Швеция
+10.5
3
Камиль Бене
Франция
+12.9

«Моя стратегия сегодня заключалась в терпении. Я шла своим темпом, позволяя тем, кто хотел или мог, догнать меня, ведь проще бежать, когда не в одиночку.

Нужно было закрыть последний рубеж без ошибок, мне это не удалось. Вообще ставилась цель — сохранение спокойствия на первых четырёх кругах и чисто отработать последний рубеж. Получилось наполовину. Сегодня это не страшно, всё отлично, но к следующей неделе над этим моментом нужно поработать», — приводит слова Жанмонно Biathlon Live.

Новости. Биатлон
Все новости RSS

