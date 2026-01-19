Скидки
Эмильен Жаклен: за два часа до старта у меня была температура под 38 градусов

Французский биатлонист пятикратный чемпион мира Эмильен Жаклен рассказал, что принимал участие в гонке преследования на этапе Кубка мира – 2025/2026 в Рупольдинге (Германия) с температурой. Француз занял восьмое место в гонке, проиграв победителю норвежцу Йоханнесу Дале-Шевдалу 14,0 секунды.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
18 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Дале-Шевдал
Норвегия
30:23.9
2
Эрик Перро
Франция
+4.9
3
Мартин Понсилуома
Швеция
+7.5

«Трасса была очень быстрой, нужно было давить, давить и ещё раз давить до самого конца — вот я и давил. За два часа до старта у меня была температура почти 38 градусов. Но, как говорится, 37,9 — это вроде как ещё не 38, так что выходим на старт. Я доволен тем, что сделал, даже будучи больным.

Та подготовка, которую я провёл на Рождество, начинает приносить плоды, как и планировалось. Так что когда здоровье будет на сто процентов, всё будет хорошо, хотя есть небольшое разочарование из-за того, что сегодня не удалось закрывать последние мишени. Можно было побороться за победу. Теперь нельзя больше упускать такие моменты. У меня ощущение, что моя кривая подготовки идёт вверх, тогда как у других — по-другому. Так что продолжаем в том же духе», – приводит слова Жаклена L’Equipe.

