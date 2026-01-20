Фабьен Клод оценил собственный прорыв в пасьюте Рупольдинга с 37-го на пятое место

Французский биатлонист Фабьен Клод прокомментировал итоги гонки преследования в рамках пятого этапа Кубка мира — 2025/2026. Финишировав на 37-м месте в спринте, в пасьюте он стал пятым.

«У меня был хороший повод взять реванш, так как я был действительно разочарован [итогами спринтам]. Когда финишируешь 37-м с такими ногами и видишь, что по чистому времени хода способен бороться с самыми сильными, это бесит.

Четыре круга я шёл в группах, действовал умно. А потом, на заключительном, поехал изо всех сил в подъём и вышел на пятое место. Сейчас я, возможно, в лучшей форме в своей жизни, за две-три недели до Игр — это очень хороший знак», — приводит слова Клода Nordic Magazine.