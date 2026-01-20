Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Фабьен Клод оценил собственный прорыв в пасьюте Рупольдинга с 37-го на пятое место

Фабьен Клод оценил собственный прорыв в пасьюте Рупольдинга с 37-го на пятое место
Фабьен Клод
Комментарии

Французский биатлонист Фабьен Клод прокомментировал итоги гонки преследования в рамках пятого этапа Кубка мира — 2025/2026. Финишировав на 37-м месте в спринте, в пасьюте он стал пятым.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
18 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Дале-Шевдал
Норвегия
30:23.9
2
Эрик Перро
Франция
+4.9
3
Мартин Понсилуома
Швеция
+7.5

«У меня был хороший повод взять реванш, так как я был действительно разочарован [итогами спринтам]. Когда финишируешь 37-м с такими ногами и видишь, что по чистому времени хода способен бороться с самыми сильными, это бесит.

Четыре круга я шёл в группах, действовал умно. А потом, на заключительном, поехал изо всех сил в подъём и вышел на пятое место. Сейчас я, возможно, в лучшей форме в своей жизни, за две-три недели до Игр — это очень хороший знак», — приводит слова Клода Nordic Magazine.

Материалы по теме
Томмазо Джакомель стал лучшим итальянским биатлонистом по числу наград на ОИ, ЧМ и КМ
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android