Этап Кубка мира — 2025/2026 по биатлону в Нове-Место: расписание гонок, где смотреть

С 22 по 25 января в чешском Нове-Место пройдёт шестой этап Кубка мира – 2025/2026 по биатлону. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием. Это будут последние соревнования перед Олимпиадой-2026. Гонки в России показывает стриминговый сервис Okko.

Биатлон. Кубок мира – 2025/2026, пятый этап, Нове-Место (Чехия). Расписание гонок:

22 января:

20:15. Короткая индивидуальная гонка на 15 км, мужчины.

23 января:

20:15. Короткая индивидуальная гонка на 12,5 км, женщины.

24 января:

15:15. Одиночная смешанная эстафета 2х6 км и 2х7,5 км.

17:10. Смешанная эстафета 4х6 км.

25 января:

17:15. Масс-старт на 15 км, мужчины.

20:15. Масс-старт на 12,5 км, женщины.