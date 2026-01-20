Этап Кубка мира — 2025/2026 по биатлону в Нове-Место: расписание гонок, где смотреть

С 22 по 25 января в чешском Нове-Место пройдёт шестой этап Кубка мира – 2025/2026 по биатлону. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием. Это будут последние соревнования перед Олимпиадой-2026. Гонки в России показывает стриминговый сервис Okko.
Биатлон. Кубок мира – 2025/2026, пятый этап, Нове-Место (Чехия). Расписание гонок:
22 января:
20:15. Короткая индивидуальная гонка на 15 км, мужчины.
23 января:
20:15. Короткая индивидуальная гонка на 12,5 км, женщины.
24 января:
15:15. Одиночная смешанная эстафета 2х6 км и 2х7,5 км.
17:10. Смешанная эстафета 4х6 км.
25 января:
17:15. Масс-старт на 15 км, мужчины.
20:15. Масс-старт на 12,5 км, женщины.