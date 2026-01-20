Скидки
Главная Биатлон Новости

Этап Кубка Содружества — 2025/2026 по биатлону в Раубичах: расписание гонок, где смотреть

Карим Халили
Комментарии

В Раубичах (Беларусь) с 23 по 25 января пройдёт четвёртый этап Кубка Содружества – 2025/2026 по биатлону. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием. Прямая трансляция гонок будет вестись на канале «Матч ТВ».

Биатлон. Кубок Содружества – 2025/2026, четвёртый этап, Раубичи (Беларусь). Расписание гонок:

23 января:
12:00. Спринт на 7,5 км, женщины.
15:30. Спринт на 10 км, мужчины.

24 января:
12:00. Гонка преследования на 10 км, женщины.
15:00. Гонка преследования на 12,5 км, мужчины.

25 января:
12:45. Смешанная эстафета 4х6 км.

После этапа в Раубичах в календаре КС также запланированы гонки в Сочи и Мурманске.

Календарь Кубка Содружества по биатлону - 2025/2026
