Этап Кубка Содружества — 2025/2026 по биатлону в Раубичах: расписание гонок, где смотреть

В Раубичах (Беларусь) с 23 по 25 января пройдёт четвёртый этап Кубка Содружества – 2025/2026 по биатлону. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием. Прямая трансляция гонок будет вестись на канале «Матч ТВ».
Биатлон. Кубок Содружества – 2025/2026, четвёртый этап, Раубичи (Беларусь). Расписание гонок:
23 января:
12:00. Спринт на 7,5 км, женщины.
15:30. Спринт на 10 км, мужчины.
24 января:
12:00. Гонка преследования на 10 км, женщины.
15:00. Гонка преследования на 12,5 км, мужчины.
25 января:
12:45. Смешанная эстафета 4х6 км.
После этапа в Раубичах в календаре КС также запланированы гонки в Сочи и Мурманске.