Стало известно, кто занял последние три места в сборной Франции по биатлону на ОИ-2026

Стало известно, кто занял последние три места в сборной Франции по биатлону на ОИ-2026
Сборная Франции по биатлону объявила итоговый состав на Олимпийские игры – 2026, которые пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Биатлон. Олимпиада-2026. Состав сборной Франции

Женщины: Камиль Бене, Лу Жанмонно, Жулия Симон, Жюстин Бреза-Буше, Осеан Мишлон, Жанна Ришар.
Мужчины: Эрик Перро, Кентен Фийон Майе, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Эмильен Клод, Оскар Ломбардо.

Отметим, что большинство спортсменов, представленных в списке, гарантировали себе попадание на Олимпиаду-2026 ещё в конце декабря 2025 года. Последними места в национальную команду получили Жанна Ришар, Эмильен Клод и Оскар Ломбардо.

