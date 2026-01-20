Стал известен состав сборной Германии по биатлону на Олимпиаду-2026

Во вторник, 20 января, официальный сайт Олимпийской спортивной конференции Германии (DOSB) опубликовал список спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх — 2026 в Италии. В числе атлетов, отобранных на Олимпиаду, оказались 11 биатлонистов — шесть женщин и пять мужчин.

Биатлон. Олимпиада-2026. Состав сборной Германии:

мужчины: Лукас Фрачер, Филипп Хорн, Филипп Наврат, Юстус Штрелов, Давид Цобель.

женщины: Селина Гротиан, Янина Хеттих-Вальц, Франциска Пройс, Юлия Таннхаймер, Ванесса Фойгт, Анна Вайдель.

Олимпийские игры в Милане пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. Российские биатлонисты на предстоящих Играх не выступят.