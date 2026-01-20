«Нет нейтрального статуса? Так допускайте в обычном». Майгуров — о допуске биатлонистов

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров иронично высказался о позиции Международного союза биатлонистов (IBU) касательно допуска российских спортсменов до международной арены.

«Как будет решение о допуске российских спортсменов, так автоматом уже все наши спортсмены, тренеры, персонал, в том числе и я, будут направлять заявку на то, чтобы нас допускали. IBU говорит: «Да, у нас нет нейтрального статуса». Так допускайте в обычном статусе, какие проблемы-то, раз у вас нет нейтрального статуса? (смеётся)», — сказал Майгуров в эфире Okko.

Ранее, в декабре 2025 года, стало известно, что Союз биатлонистов России подал в Спортивный арбитражный суд (CAS) иск с целью оспорить недопуск россиян до международной арены. Позднее Международный союз биатлонистов (IBU) отказался рассматривать иск СБР в CAS о допуске спортсменов в ускоренном порядке.