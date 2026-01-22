Биатлон, Кубок мира, 6-й этап, мужчины: во сколько индивидуальная гонка, где смотреть

Сегодня, 22 января, в чешском Нове-Место начнётся шестой этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026. Соревнования откроются мужской индивидуальной гонкой в коротком формате, где спортсмены вместо 20 км преодолеют 15. Начало — в 20:15 мск. В России в прямом эфире турнир показывает сервис Okko.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами лидеров текущего сезона.

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026, 6-й этап, Нове-Место (Чехия). Короткая индивидуальная гонка на 15 км, мужчины. Старт-лист (частично):

26. Симон Эдер (Австрия).

32. Фабьен Клод (Франция).

38. Йохан-Олав Ботн (Норвегия).

40. Кэмпбелл Райт (США).

42. Томмазо Джакомель (Италия).

44. Эмильен Жаклен (Франция).

48. Себастиан Самуэльссон (Швеция).

50. Мартин Понсилуома (Швеция).

52. Эрик Перро (Франция).