Биатлон, Кубок мира, 6-й этап, мужчины: во сколько индивидуальная гонка, где смотреть

Сегодня, 22 января, в чешском Нове-Место начнётся шестой этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026. Соревнования откроются мужской индивидуальной гонкой в коротком формате, где спортсмены вместо 20 км преодолеют 15. Начало — в 20:15 мск. В России в прямом эфире турнир показывает сервис Okko.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами лидеров текущего сезона.
Биатлон. Кубок мира — 2025/2026, 6-й этап, Нове-Место (Чехия). Короткая индивидуальная гонка на 15 км, мужчины. Старт-лист (частично):
26. Симон Эдер (Австрия).
32. Фабьен Клод (Франция).
38. Йохан-Олав Ботн (Норвегия).
40. Кэмпбелл Райт (США).
42. Томмазо Джакомель (Италия).
44. Эмильен Жаклен (Франция).
48. Себастиан Самуэльссон (Швеция).
50. Мартин Понсилуома (Швеция).
52. Эрик Перро (Франция).