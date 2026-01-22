Биатлон, Кубок мира, 6-й этап, мужчины: во сколько индивидуальная гонка, где смотреть

Скидки
Биатлон

Биатлон, Кубок мира, 6-й этап, мужчины: во сколько начало индивидуальной гонки, где смотреть

Эрик Перро
Комментарии

Сегодня, 22 января, в чешском Нове-Место начнётся шестой этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026. Соревнования откроются мужской индивидуальной гонкой в коротком формате, где спортсмены вместо 20 км преодолеют 15. Начало — в 20:15 мск. В России в прямом эфире турнир показывает сервис Okko.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 6, Нове-Место-на-Мораве, Чехия
Мужчины. 15 км Индивидуальная гонка
22 января 2026, четверг. 20:15 МСК
Не началось

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами лидеров текущего сезона.

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026, 6-й этап, Нове-Место (Чехия). Короткая индивидуальная гонка на 15 км, мужчины. Старт-лист (частично):

26. Симон Эдер (Австрия).
32. Фабьен Клод (Франция).
38. Йохан-Олав Ботн (Норвегия).
40. Кэмпбелл Райт (США).
42. Томмазо Джакомель (Италия).
44. Эмильен Жаклен (Франция).
48. Себастиан Самуэльссон (Швеция).
50. Мартин Понсилуома (Швеция).
52. Эрик Перро (Франция).

Календарь Кубка мира по биатлону - 2025/2026
Общий зачёт Кубка мира по биатлону - 2025/2026
