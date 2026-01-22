Норвежские биатлонисты хотят установить плиту памяти Сиверта Баккена

Норвежские биатлонисты выразили желание установить плиту памяти покойного Сиверта Гутторма Баккена на вершине одной из гор в Лаваце. Во время сбора в конце декабря Баккен скончался в тех местах. Перед шестым этапом Кубка мира Ветле Шоста Кристиансен, Стурла Холм Легрейд и Йоханнес Дале-Шевдал проводят сбор на том же месте и жили в том же отеле, как и в конце 2025 года.

«Мы рассматриваем возможность установить здесь, в горах, памятную плиту. Я хотел бы участвовать в этом. Это должно быть красиво и по-особенному, чтобы он был с нами ещё больше. Установить её на самой вершине — это очень важно для всех. Именно там он чувствовал себя лучше всего.

Это должно быть что-то красивое и особенное. Чтобы Сиверт был ещё больше рядом с нами», — приводит слова Легрейда Ski-Nordique.

Известно, что спортсмены хотели посетить номер, где нашли мёртвым их друга, однако доступ туда они не получили.