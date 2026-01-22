Скидки
Норвежские биатлонисты хотят установить плиту памяти Сиверта Баккена

Норвежские биатлонисты хотят установить плиту памяти Сиверта Баккена
Сиверт Гутторм Баккен
Норвежские биатлонисты выразили желание установить плиту памяти покойного Сиверта Гутторма Баккена на вершине одной из гор в Лаваце. Во время сбора в конце декабря Баккен скончался в тех местах. Перед шестым этапом Кубка мира Ветле Шоста Кристиансен, Стурла Холм Легрейд и Йоханнес Дале-Шевдал проводят сбор на том же месте и жили в том же отеле, как и в конце 2025 года.

«Мы рассматриваем возможность установить здесь, в горах, памятную плиту. Я хотел бы участвовать в этом. Это должно быть красиво и по-особенному, чтобы он был с нами ещё больше. Установить её на самой вершине — это очень важно для всех. Именно там он чувствовал себя лучше всего.

Это должно быть что-то красивое и особенное. Чтобы Сиверт был ещё больше рядом с нами», — приводит слова Легрейда Ski-Nordique.

Известно, что спортсмены хотели посетить номер, где нашли мёртвым их друга, однако доступ туда они не получили.

