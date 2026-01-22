Перро без промахов выиграл индивидуальную гонку на 6-м этапе Кубка мира, Джакомель — 10-й
Трёхкратный чемпион мира, 24-летний французский биатлонист Эрик Перро стал победителем индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка мира – 2025/2026, который проходит в Нове-Место-на-Мораве (Чехия). Перро удалось отстреляться чисто на четырёх огневых рубежах, он преодолел дистанцию в 15 км за 36.30,8.
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 6, Нове-Место-на-Мораве, Чехия
Мужчины. 15 км Индивидуальная гонка
22 января 2026, четверг. 20:15 МСК
Окончено
1
Эрик Перро
Франция
36:30.6
2
Эмильен Жаклен
Франция
+41.8
3
Лукас Хофер
Италия
+54.1
Биатлон. Кубок мира — 2025/2026, шестой этап, Нове-Место-на-Мораве. Индивидуальная гонка, 15 км. Мужчины
- Эрик Перро (Франция) — 36.30,8 (0 промахов).
- Эмильен Жаклен (Франция) — отставание 41,8 (0).
- Лукас Хофер (Италия) +54,1 (0).
Отметим, что лидер Кубка мира итальянец Томмазо Джакомель в данной гонке занял лишь 10-е место. Он допустил четыре промаха, три из них — на заключительной стойке.
