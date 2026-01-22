Скидки
Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Перро сократил отставание от Джакомеля до 23 очков

Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Перро сократил отставание от Джакомеля до 23 очков
Комментарии

25-летний итальянский биатлонист Томмазо Джакомель смог сохранить первую строчку в общем зачёте Кубка мира – 2025/2026 после 10-го места в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира – 2025/2026, который проходит в Нове-Место-на-Мораве (Чехия).

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 6, Нове-Место-на-Мораве, Чехия
Мужчины. 15 км Индивидуальная гонка
22 января 2026, четверг. 20:15 МСК
Окончено
1
Эрик Перро
Франция
36:30.6
2
Эмильен Жаклен
Франция
+41.8
3
Лукас Хофер
Италия
+54.1

Однако победитель гонки Эрик Перро ещё ближе подобрался к Джакомелю в рейтинге. Теперь отставание француза составляет 23 очка.

Биатлон. Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026 на 22 января. Мужчины:

1. Томмазо Джакомель (Италия) – 767 очков.
2. Эрик Перро (Франция) – 744.
3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 640.
4. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 589.
5. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 501.
6. Кентен Фийон Майе (Франция) – 481.
7. Мартин Понсилуома (Швеция) – 476.
8. Эмильен Жаклен (Франция) – 445.
9. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 429.
10. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 404.

