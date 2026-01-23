Скидки
Зачёт индивидуальных гонок Кубка мира — 2025/2026: Перро обошёл Ботна и стал лидером

Зачёт индивидуальных гонок Кубка мира — 2025/2026: Перро обошёл Ботна и стал лидером
Комментарии

Трёхкратный чемпион мира, 24-летний французский биатлонист Эрик Перро возглавил зачёт индивидуальных гонок Кубка мира — 2025/2026 после победы в этой дисциплине на шестом этапе в Нове-Место-на-Мораве (Чехия). Перро сместил с первой строчки норвежца Йохан-Олава Ботна, который в прошедшей гонке стал 12-м.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 6, Нове-Место-на-Мораве, Чехия
Мужчины. 15 км Индивидуальная гонка
22 января 2026, четверг. 20:15 МСК
Окончено
1
Эрик Перро
Франция
36:30.6
2
Эмильен Жаклен
Франция
+41.8
3
Лукас Хофер
Италия
+54.1

Биатлон. Зачёт индивидуальных гонок Кубка мира — 2025/2026 на 22 января. Мужчины:

1. Эрик Перро (Франция) – 121 очко.
2. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 119.
3. Эмильен Жаклен (Франция) – 105.
4. Мартин Улдаль (Норвегия) – 75.
5. Томмазо Джакомель (Италия) – 72.
6. Лукас Хофер (Италия) – 68.
7. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 65.
8. Оскар Ломбардо (Франция) – 55.

Ветеран биатлона чуть не сотворил сенсацию на Кубке мира. Но победу увёл молодой Перро
