Зачёт индивидуальных гонок Кубка мира — 2025/2026: Перро обошёл Ботна и стал лидером

Трёхкратный чемпион мира, 24-летний французский биатлонист Эрик Перро возглавил зачёт индивидуальных гонок Кубка мира — 2025/2026 после победы в этой дисциплине на шестом этапе в Нове-Место-на-Мораве (Чехия). Перро сместил с первой строчки норвежца Йохан-Олава Ботна, который в прошедшей гонке стал 12-м.

Биатлон. Зачёт индивидуальных гонок Кубка мира — 2025/2026 на 22 января. Мужчины:

1. Эрик Перро (Франция) – 121 очко.

2. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 119.

3. Эмильен Жаклен (Франция) – 105.

4. Мартин Улдаль (Норвегия) – 75.

5. Томмазо Джакомель (Италия) – 72.

6. Лукас Хофер (Италия) – 68.

7. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 65.

8. Оскар Ломбардо (Франция) – 55.