Болдырева выиграла спринт в Раубичах, второе место разделили две спортсменки

Российская биатлонистка Маргарита Болдырева стала победительницей спринта 7,5 км на этапе Кубка Содружества — 2025/2026 в Раубичах (Беларусь), завершив дистанцию за 23 минуты 58 секунд и допустив один промах за два огневых рубежа.
Второе место разделили две спортсменки, показавшие одинаковый результат -- Анастасия Халили и Анастасия Томшина. Обе биатлонистки финишировали за 24.19,2 и отстали от победительницы на 21,2 секунды. Халили допустила два промаха за всю гонку, Томшина — один.
Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Спринт, 7,5 км. Женщины:
1. Маргарита Болдырева — 23.58,0 (один промах).
2. Анастасия Халили — отставание 21,2 секунды (2).
3. Анастасия Томшина +21,2 (1).
4. Кристина Резцова +25,4 (3).
5. Наталия Шевченко +28,4 (2).
6. Ирина Казакевич +36,7 (1).
