IBU Кубок мира. Женщины. 12.5 км Короткая индивидуальная гонка
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Главная Биатлон Новости

Савелий Коновалов выиграл спринт в Раубичах, Халили — второй

Комментарии

Российский биатлонист Савелий Коновалов стал победителем спринтерской гонки на 10 км на этапе Кубка Содружества — 2025/2026 в Раубичах (Беларусь). Спортсмен преодолел дистанцию за 24 минуты 44,2 секунды и не допустил ни одного промаха.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 4, Раубичи
Мужчины. Спринт 10 км
23 января 2026, пятница. 15:30 МСК
Окончено
1
Савелий Коновалов
Россия
24:44.2
2
Саид Каримулла Халили
Россия
+6.0
3
Антон Смольский
Беларусь
+10.6

Второй результат показал Саид Каримулла Халили, отставший от победителя на шесть секунд без единого промаха. Тройку призёров замкнул белорусский спортсмен Антон Смольский — его отставание от первого места составило 10,6 секунды, он прошёл дистанцию также без промахов на огневых рубежах.

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Спринт, 10 км. Мужчины

1. Савелий Коновалов — 24.44,2 (0).

2. Саид Каримулла Халили +6,0 (0).

3. Антон Смольский +10,6 (0).

4. Александр Корнев +11,6 (1).

5. Роман Ерёмин +13,4 (1).

6. Эдуард Латыпов +30,3 (2).

Календарь Кубка Содружества -- 2025/2026
