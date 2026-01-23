Савелий Коновалов выиграл спринт в Раубичах, Халили — второй

Российский биатлонист Савелий Коновалов стал победителем спринтерской гонки на 10 км на этапе Кубка Содружества — 2025/2026 в Раубичах (Беларусь). Спортсмен преодолел дистанцию за 24 минуты 44,2 секунды и не допустил ни одного промаха.
Второй результат показал Саид Каримулла Халили, отставший от победителя на шесть секунд без единого промаха. Тройку призёров замкнул белорусский спортсмен Антон Смольский — его отставание от первого места составило 10,6 секунды, он прошёл дистанцию также без промахов на огневых рубежах.
Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Спринт, 10 км. Мужчины
1. Савелий Коновалов — 24.44,2 (0).
2. Саид Каримулла Халили +6,0 (0).
3. Антон Смольский +10,6 (0).
4. Александр Корнев +11,6 (1).
5. Роман Ерёмин +13,4 (1).
6. Эдуард Латыпов +30,3 (2).
