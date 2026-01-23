Спринтерский зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Казакевич лидирует, Шевченко — вторая
Призёр Олимпийских игр (2022) в эстафете биатлонистка Ирина Казакевич лидирует в спринтерском зачёте Кубка Содружества — 2025/2026. В её активе 402 очка.
Вторую строчку занимает Наталия Шевченко с результатом 401 очко. Тройку сильнейших замыкает Кристина Резцова (388).
Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Спринтерский зачёт на 23 января:
- Ирина Казакевич — 402 очка.
- Наталия Шевченко — 401.
- Кристина Резцова — 388.
- Анна Сола (Беларусь) — 366.
- Тамара Дербушева — 355.
- Динара Смольская (Беларусь) — 350.
- Анастасия Гришина — 348.
- Анастасия Шевченко — 347.
- Виктория Сливко — 333.
- Инна Терещенко — 328.
- Елизавета Бурундукова — 323.
- Юлия Коваленко — 308.
- Маргарита Болдырева — 287.
- Анастасия Егорова — 282.
- Елена Кулак (Беларусь) — 272.
