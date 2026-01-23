Спринтерский зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Казакевич лидирует, Шевченко — вторая

Призёр Олимпийских игр (2022) в эстафете биатлонистка Ирина Казакевич лидирует в спринтерском зачёте Кубка Содружества — 2025/2026. В её активе 402 очка.

Вторую строчку занимает Наталия Шевченко с результатом 401 очко. Тройку сильнейших замыкает Кристина Резцова (388).

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Спринтерский зачёт на 23 января: