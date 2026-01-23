Скидки
Спринтерский зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Казакевич лидирует, Шевченко — вторая

Призёр Олимпийских игр (2022) в эстафете биатлонистка Ирина Казакевич лидирует в спринтерском зачёте Кубка Содружества — 2025/2026. В её активе 402 очка.

Вторую строчку занимает Наталия Шевченко с результатом 401 очко. Тройку сильнейших замыкает Кристина Резцова (388).

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Спринтерский зачёт на 23 января:

  1. Ирина Казакевич — 402 очка.
  2. Наталия Шевченко — 401.
  3. Кристина Резцова — 388.
  4. Анна Сола (Беларусь) — 366.
  5. Тамара Дербушева — 355.
  6. Динара Смольская (Беларусь) — 350.
  7. Анастасия Гришина — 348.
  8. Анастасия Шевченко — 347.
  9. Виктория Сливко — 333.
  10. Инна Терещенко — 328.
  11. Елизавета Бурундукова — 323.
  12. Юлия Коваленко — 308.
  13. Маргарита Болдырева — 287.
  14. Анастасия Егорова — 282.
  15. Елена Кулак (Беларусь) — 272.
