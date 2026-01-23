Спринтерский зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Латыпов — лидер, Смольский — второй

Обладатель трёх бронзовых медалей Олимпийских игр — 2022 российский биатлонист Эдуард Латыпов лидирует в спринтерском зачёте Кубка Содружества — 2025/2026. В его активе 428 очков.

Вторую строчку занимает представитель Беларуси Антон Смольский с результатом 420 очков. Тройку сильнейших замыкает россиянин Кирилл Бажин (376).

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Спринтерский зачёт на 23 января: