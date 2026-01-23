Скидки
IBU Кубок мира. Женщины. 12.5 км Короткая индивидуальная гонка
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Главная Биатлон Новости

Спринтерский зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Латыпов — лидер, Смольский — второй

Комментарии

Обладатель трёх бронзовых медалей Олимпийских игр — 2022 российский биатлонист Эдуард Латыпов лидирует в спринтерском зачёте Кубка Содружества — 2025/2026. В его активе 428 очков.

Вторую строчку занимает представитель Беларуси Антон Смольский с результатом 420 очков. Тройку сильнейших замыкает россиянин Кирилл Бажин (376).

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Спринтерский зачёт на 23 января:

  1. Эдуард Латыпов — 428 очков.
  2. Антон Смольский (Беларусь) — 420.
  3. Кирилл Бажин — 376.
  4. Александр Логинов — 371.
  5. Карим Халили — 355.
  6. Евгений Сидоров — 350.
  7. Александр Корнев — 347.
  8. Иван Колотов — 327.
  9. Кирилл Стрельцов — 322.
  10. Александр Поварницын — 321.
