Спринтерский зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Латыпов — лидер, Смольский — второй
Обладатель трёх бронзовых медалей Олимпийских игр — 2022 российский биатлонист Эдуард Латыпов лидирует в спринтерском зачёте Кубка Содружества — 2025/2026. В его активе 428 очков.
Вторую строчку занимает представитель Беларуси Антон Смольский с результатом 420 очков. Тройку сильнейших замыкает россиянин Кирилл Бажин (376).
Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Спринтерский зачёт на 23 января:
- Эдуард Латыпов — 428 очков.
- Антон Смольский (Беларусь) — 420.
- Кирилл Бажин — 376.
- Александр Логинов — 371.
- Карим Халили — 355.
- Евгений Сидоров — 350.
- Александр Корнев — 347.
- Иван Колотов — 327.
- Кирилл Стрельцов — 322.
- Александр Поварницын — 321.
