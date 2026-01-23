Общий зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Резцова лидирует, Шевченко отстаёт на 18 очков
Двукратный призёр Олимпиады-2022 российская биатлонистка Кристина Резцова продолжает лидировать в общем зачёте Кубка Содружества — 2025/2026. В её активе 818 очков.
Вторую строчку занимает Наталия Шевченко с результатом 800 очков. Тройку сильнейших замыкает Виктория Сливко (730).
Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Женщины. Общий зачёт на 23 января:
- Кристина Резцова — 818 очков.
- Наталия Шевченко — 800.
- Виктория Сливко — 730.
- Анастасия Гришина — 710.
- Анна Сола (Беларусь) — 708.
- Ирина Казакевич — 684.
- Елизавета Бурундукова — 683.
- Анастасия Шевченко — 680.
- Динара Смольская (Беларусь) — 674.
- Инна Терещенко — 622.
