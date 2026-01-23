Скидки
Главная Биатлон Новости

Общий зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Резцова лидирует, Шевченко отстаёт на 18 очков

Комментарии

Двукратный призёр Олимпиады-2022 российская биатлонистка Кристина Резцова продолжает лидировать в общем зачёте Кубка Содружества — 2025/2026. В её активе 818 очков.

Вторую строчку занимает Наталия Шевченко с результатом 800 очков. Тройку сильнейших замыкает Виктория Сливко (730).

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Женщины. Общий зачёт на 23 января:

  1. Кристина Резцова — 818 очков.
  2. Наталия Шевченко — 800.
  3. Виктория Сливко — 730.
  4. Анастасия Гришина — 710.
  5. Анна Сола (Беларусь) — 708.
  6. Ирина Казакевич — 684.
  7. Елизавета Бурундукова — 683.
  8. Анастасия Шевченко — 680.
  9. Динара Смольская (Беларусь) — 674.
  10. Инна Терещенко — 622.
Календарь Кубка Содружества
