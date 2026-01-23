Общий зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Резцова лидирует, Шевченко отстаёт на 18 очков

Двукратный призёр Олимпиады-2022 российская биатлонистка Кристина Резцова продолжает лидировать в общем зачёте Кубка Содружества — 2025/2026. В её активе 818 очков.

Вторую строчку занимает Наталия Шевченко с результатом 800 очков. Тройку сильнейших замыкает Виктория Сливко (730).

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Женщины. Общий зачёт на 23 января: