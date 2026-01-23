Скидки
IBU Кубок мира. Женщины. 12.5 км Короткая индивидуальная гонка
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Биатлон Новости

Общий зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Смольский — лидер, Латыпов — второй

Общий зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Смольский — лидер, Латыпов — второй
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2022, белорусский биатлонист Антон Смольский лидирует в общем зачёте Кубка Содружества — 2025/2026. В его активе 826 очков.

Вторую строчку занимает россиянин Эдуард Латыпов с 802 очками. Тройку лидеров замыкает Кирилл Бажин (734).

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Мужчины. Общий зачёт на 23 января:

  1. Антон Смольский (Беларусь) — 826 очков.
  2. Эдуард Латыпов — 802.
  3. Кирилл Бажин — 734.
  4. Александр Корнев — 714.
  5. Александр Поварницын — 711.
  6. Евгений Сидоров — 690.
  7. Савелий Коновалов — 652.
  8. Карим Халили — 610.
  9. Александр Логинов — 605.
  10. Олег Домичек — 604.
  11. Кирилл Стрельцов — 602.
  12. Даниил Серохвостов — 566.
Календарь Кубка Содружества
Новости. Биатлон
Все новости RSS

