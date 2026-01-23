Общий зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Смольский — лидер, Латыпов — второй
Серебряный призёр Олимпиады-2022, белорусский биатлонист Антон Смольский лидирует в общем зачёте Кубка Содружества — 2025/2026. В его активе 826 очков.
Вторую строчку занимает россиянин Эдуард Латыпов с 802 очками. Тройку лидеров замыкает Кирилл Бажин (734).
Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Мужчины. Общий зачёт на 23 января:
- Антон Смольский (Беларусь) — 826 очков.
- Эдуард Латыпов — 802.
- Кирилл Бажин — 734.
- Александр Корнев — 714.
- Александр Поварницын — 711.
- Евгений Сидоров — 690.
- Савелий Коновалов — 652.
- Карим Халили — 610.
- Александр Логинов — 605.
- Олег Домичек — 604.
- Кирилл Стрельцов — 602.
- Даниил Серохвостов — 566.
