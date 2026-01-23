Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Жюстин Бреза-Буше выиграла индивидуальную гонку на шестом этапе Кубка мира

Жюстин Бреза-Буше выиграла индивидуальную гонку на шестом этапе Кубка мира
Комментарии

Олимпийская чемпионка – 2022 французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше стала победительницей индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка мира – 2025/2026, который проходит в Нове-Место-на-Мораве (Чехия). Она преодолела дистанцию за 35.50,3 и допустила один промах на четырёх огневых рубежах.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 6, Нове-Место-на-Мораве, Чехия
Женщины. 12.5 км Индивидуальная гонка
23 января 2026, пятница. 20:15 МСК
Окончено
1
Жюстин Бреза-Буше
Франция
35:50.3
2
Лу Жанмонно
Франция
+1.4
3
Франциска Пройс
Германия
+1:02.2

Второй стала её соотечественница Лу Жанмонно, отстав от лидера на 1,4 секунды. Тройку замкнула немка Франциска Пройс (+1.02,2).

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Нове-Место-на-Мораве (Чехия). Индивидуальная гонка на 12,5 км. Женщины:

  1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 25.50,3 (1).
  2. Лу Жанмонно (Франция) +1,4 (1).
  3. Франциска Пройс (Германия) +1.02,2 (2).
  4. Анна Магнуссон (Швеция) +1.06,8 (2).
  5. Лена Хекки (Швейцария) +1.15,7 (1).
  6. Тамара Штайнер (Австрия) +1.27,0 (0).
  7. Сири Скар (Норвегия) +1.29,7 (1).
  8. Жулия Симон (Франция) +1.38,4 (2).
  9. Лиза Виттоцци (Италия) +1.40,9 (3).
  10. Тереза Воборникова (Чехия) +1.44,6 (2).
Календарь Кубка мира - 2025/2026
Материалы по теме
Перро без промахов выиграл индивидуальную гонку на 6-м этапе Кубка мира, Джакомель — 10-й
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android