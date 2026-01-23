Жюстин Бреза-Буше выиграла индивидуальную гонку на шестом этапе Кубка мира

Олимпийская чемпионка – 2022 французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше стала победительницей индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка мира – 2025/2026, который проходит в Нове-Место-на-Мораве (Чехия). Она преодолела дистанцию за 35.50,3 и допустила один промах на четырёх огневых рубежах.

Второй стала её соотечественница Лу Жанмонно, отстав от лидера на 1,4 секунды. Тройку замкнула немка Франциска Пройс (+1.02,2).

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Нове-Место-на-Мораве (Чехия). Индивидуальная гонка на 12,5 км. Женщины: