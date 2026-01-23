Жюстин Бреза-Буше выиграла индивидуальную гонку на шестом этапе Кубка мира
Олимпийская чемпионка – 2022 французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше стала победительницей индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка мира – 2025/2026, который проходит в Нове-Место-на-Мораве (Чехия). Она преодолела дистанцию за 35.50,3 и допустила один промах на четырёх огневых рубежах.
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 6, Нове-Место-на-Мораве, Чехия
Женщины. 12.5 км Индивидуальная гонка
23 января 2026, пятница. 20:15 МСК
Окончено
1
Жюстин Бреза-Буше
Франция
35:50.3
2
Лу Жанмонно
Франция
+1.4
3
Франциска Пройс
Германия
+1:02.2
Второй стала её соотечественница Лу Жанмонно, отстав от лидера на 1,4 секунды. Тройку замкнула немка Франциска Пройс (+1.02,2).
Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Нове-Место-на-Мораве (Чехия). Индивидуальная гонка на 12,5 км. Женщины:
- Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 25.50,3 (1).
- Лу Жанмонно (Франция) +1,4 (1).
- Франциска Пройс (Германия) +1.02,2 (2).
- Анна Магнуссон (Швеция) +1.06,8 (2).
- Лена Хекки (Швейцария) +1.15,7 (1).
- Тамара Штайнер (Австрия) +1.27,0 (0).
- Сири Скар (Норвегия) +1.29,7 (1).
- Жулия Симон (Франция) +1.38,4 (2).
- Лиза Виттоцци (Италия) +1.40,9 (3).
- Тереза Воборникова (Чехия) +1.44,6 (2).
