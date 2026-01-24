Биатлон, Кубок Содружества, 4-й этап, женщины: во сколько начало пасьюта, где смотреть

Сегодня, 24 января, в Раубичах в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2025/2026 по биатлону пройдёт женская гонка преследования на 10 км. Начало — в 12:00 мск. Прямую трансляцию проведёт телеканал «Матч ТВ».

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. 4-й этап, Раубичи (Беларусь).

Гонка преследования 10 км. Женщины. Старт-лист (частично):

1. Маргарита Болдырева.

2. Анастасия Томшина.

3. Анастасия Халили.

4. Кристина Резцова.

5. Наталия Шевченко.

6. Ирина Казакевич.

7. Тамара Дербушева.

10. Виктория Сливко.

11. Анна Сола (Беларусь).

12. Инна Терещенко.

13. Динара Смольская (Беларусь).

17. Виктория Метеля.

26. Елизавета Бурундукова.

34. Полина Шевнина.