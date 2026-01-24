Биатлон, Кубок Содружества, 4-й этап, мужчины: во сколько начало пасьюта, где смотреть

Сегодня, 24 января, в Раубичах в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2025/2026 по биатлону пройдёт мужская гонка преследования на 12,5 км. Начало — в 15:00 мск. Прямую трансляцию проведёт телеканал «Матч ТВ».

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. 4-й этап, Раубичи (Беларусь).

Гонка преследования 12,5 км. Мужчины. Старт-лист (частично):

1. Савелий Коновалов.

2. Карим Халили.

3. Антон Смольский (Беларусь).

6. Эдуард Латыпов.

9. Александр Логинов.

13. Кирилл Бажин.

17. Даниил Серохвостов.

20. Александр Поварницын.

25. Дмитрий Лазовский (Беларусь).

28. Рустам Каюмов.

29. Иван Колотов.