IBU Кубок мира. Смешанная 4 x 6 км Эстафета
Смотреть трансляцию
17:10 Мск
Биатлон

Биатлон, Кубок Содружества, 4-й этап, мужчины: во сколько начало пасьюта, где смотреть трансляцию

Биатлон, Кубок Содружества, 4-й этап, мужчины: во сколько начало пасьюта, где смотреть
Комментарии

Сегодня, 24 января, в Раубичах в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2025/2026 по биатлону пройдёт мужская гонка преследования на 12,5 км. Начало — в 15:00 мск. Прямую трансляцию проведёт телеканал «Матч ТВ».

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 4, Раубичи
Мужчины. Гонка преследования 12.5 км
24 января 2026, суббота. 15:00 МСК
Не началось

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. 4-й этап, Раубичи (Беларусь).
Гонка преследования 12,5 км. Мужчины. Старт-лист (частично):

1. Савелий Коновалов.
2. Карим Халили.
3. Антон Смольский (Беларусь).
6. Эдуард Латыпов.
9. Александр Логинов.
13. Кирилл Бажин.
17. Даниил Серохвостов.
20. Александр Поварницын.
25. Дмитрий Лазовский (Беларусь).
28. Рустам Каюмов.
29. Иван Колотов.

Календарь Кубка Содружества - 2025/2026
Комментарии
