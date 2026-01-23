Зачёт индивидуальных гонок Кубка мира, женщины: Жанмонно — лидирует, Вирер – вторая

Французская биатлонистка Лу Жанмонно возглавила зачёт индивидуальных гонок Кубка мира – 2025/2026. В активе француженки 130 очков. На второй строчке находится итальянка Доротея Вирер (106), замыкает тройку лидеров ещё одна француженка Жюстин Бреза-Буше (90).

Биатлон. Зачёт индивидуальных гонок Кубка мира – 2025/2026. Женщины. Положение на 23 января 2026 года:

1 (4). Лу Жанмонно (Франция) – 130.

2 (1). Доротея Вирер (Италия) – 106.

3. Жюстин Бреза-Буше (Франция) – 90.

4 (9). Анна Магнуссон (Швеция) – 89.

5 (29). Франциска Пройс (Германия) – 77.

6 (2). Соня Лейнамо (Финляндия) – 75.

7. Эми Басерга (Швейцария) – 70.

8 (3). Камиль Бене (Франция) – 65.

9 (10). Лиза Виттоцци (Италия) – 65.

10 (5). Ханна Эберг (Швеция) – 50.