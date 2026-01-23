Скидки
Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Жанмонно — лидер, Бреза-Буше поднялась на 7-е место

Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Жанмонно — лидер, Бреза-Буше поднялась на 7-е место
Трёхкратная чемпионка мира француженка Лу Жанмонно продолжает лидировать общем зачёте Кубка мира — 2025/2026 по биатлону. После индивидуальной гонки в Нове-Место (Чехия) в её активе стало 793 очка. Вторую строчку по-прежнему занимает представительница Финляндии Суви Минккинен (601), замыкает лидирующую тройку норвежка Марен Киркеэйде (576).

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт, женщины:

1. Лу Жанмонно (Франция) — 793 очков.

2. Суви Минккинен (Финляндия) — 601.

3. Марен Киркеэйде (Норвегия) — 576.

4. Ханна Эберг (Швеция) — 560.

5 (6). Анна Магнуссон (Швеция) – 556.

6 (5). Эльвира Эберг (Швеция) — 506.

7 (10). Жюстин Бреза-Буше (Франция) – 453.

8 (7). Камиль Бене (Франция) — 441.

9. Лиза Виттоцци (Италия) — 429.

10 (8). Доротея Вирер (Италия) – 415.

11 (132). Франциска Пройс (Германия) — 366.

13 (14). Жулия Симон (Франция) — 317.

39 (41). Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — 93.

55 (49). Анастасия Кузьмина (Словакия) — 55.

