Биатлон, Кубок мира, 6-й этап: во сколько начало супермикста, где смотреть трансляцию

IBU Кубок мира. Смешанная 4 x 6 км Эстафета
Смотреть трансляцию
17:10 Мск
Главная Биатлон Новости

Биатлон, Кубок мира, 6-й этап: во сколько начало супермикста, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 24 января, в чешском Нове-Место продолжится шестой этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026. В рамках соревновательного дня пройдёт супермикст. Начало — в 15:15 мск. В России в прямом эфире турнир показывает сервис Okko.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 6, Нове-Место-на-Мораве, Чехия
Супермикст 2 x 6 + 2 x 7.5 км Эстафета
24 января 2026, суббота. 15:15 МСК
Не началось

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. 6-й этап. Нове-Место (Чехия). Супермикст. Старт-лист (частично):

1. Анни Линд/Хеннинг Сьёквист (Швеция).

2. Юни Арнеклейв/Мартин Невланд (Норвегия).

3. Камиль Бене/Эмильен Клод (Франция).

4. Марлен Фихтнер/Леонард Пфунд (Германия).

5. Лиза Тереза Хаузер/Симон Эдер (Австрия).

6. Эми Басерга/Себастьян Штальдер (Швейцария).

8. Суви Минккинен/Теро Сеппяля (Финляндия).

11. Ханна Аухенталлер/Патрик Браунхофер (Италия).

Календарь Кубка мира - 2025/2026
Новости. Биатлон
Все новости RSS

