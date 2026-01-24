Биатлон, Кубок мира, 6-й этап: во сколько начало супермикста, где смотреть трансляцию

Сегодня, 24 января, в чешском Нове-Место продолжится шестой этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026. В рамках соревновательного дня пройдёт супермикст. Начало — в 15:15 мск. В России в прямом эфире турнир показывает сервис Okko.
Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. 6-й этап. Нове-Место (Чехия). Супермикст. Старт-лист (частично):
1. Анни Линд/Хеннинг Сьёквист (Швеция).
2. Юни Арнеклейв/Мартин Невланд (Норвегия).
3. Камиль Бене/Эмильен Клод (Франция).
4. Марлен Фихтнер/Леонард Пфунд (Германия).
5. Лиза Тереза Хаузер/Симон Эдер (Австрия).
6. Эми Басерга/Себастьян Штальдер (Швейцария).
8. Суви Минккинен/Теро Сеппяля (Финляндия).
11. Ханна Аухенталлер/Патрик Браунхофер (Италия).