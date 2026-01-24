Скидки
IBU Кубок мира. Смешанная 4 x 6 км Эстафета
Смотреть трансляцию
17:10 Мск
Биатлон

Биатлон, Кубок мира, 6-й этап: во сколько начало смешанной эстафеты, где смотреть прямую трансляцию

Биатлон, Кубок мира, 6-й этап: во сколько начало смешанной эстафеты, где смотреть
Комментарии

Сегодня, 24 января, в чешском Нове-Место продолжится шестой этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026. В рамках соревновательного дня пройдёт смешанная эстафета 4х6 км. Начало — в 17:10 мск. В России в прямом эфире турнир показывает сервис Okko.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 6, Нове-Место-на-Мораве, Чехия
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
24 января 2026, суббота. 17:10 МСК
Не началось

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. 6-й этап. Нове-Место (Чехия). Смешанная эстафета. Старт-лист (частично):

1. Франция (Осеан Мишлон, Жюстин Бреза-Буше, Оскар Ломбардо, Кентен Фийон Майе).

2. Италия (Доротея Вирер, Лиза Виттоцци, Лукас Хофер, Томмазо Джакомель).

3. Норвегия (Сири Скар, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Йохан-Олав Ботн, Исак Фрей).

4. Финляндия (Инка Хямяляйнен, Венла Лехтонен, Туомас Харьюла, Отто Инвениус).

5. Чехия (Джессика Ислова, Тереза Воборникова, Витезслав Горниг, Михал Крчмарж).

6. США (Дидра Ирвин, Мардж Фрид, Кэмпбелл Райт, Максим Жермен).

7. Швеция (Юханна Скоттхейм, Анна-Карин Хейденберг, Виктор Брандт, Мальте Стефанссон).

8. Германия (Анна Вайдель, Ханна Кебингер, Данило Ритмюллер, Роман Рес).

Календарь Кубка мира - 2025/2026
Экс-россиянка удивила точной стрельбой на Кубке мира. Но гонку всё же выиграла француженка
Экс-россиянка удивила точной стрельбой на Кубке мира. Но гонку всё же выиграла француженка
