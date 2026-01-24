Наталия Шевченко победила в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах
Поделиться
Российская биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей гонки преследования на четвёртом этапе Кубка Содружества — 2025/2026, который проходит в Раубичах (Беларусь). Она преодолела дистанцию за 38.40,9 и допустила три промаха на огневых рубежах.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 4, Раубичи
Женщины. Гонка преследования 10 км
24 января 2026, суббота. 12:00 МСК
Окончено
1
Наталия Шевченко
Россия
38:40.9
2
Анна Сола
Беларусь
+15.3
3
Анастасия Халили
Россия
+19.9
Второй стала представительница Беларуси Анна Сола, отстав от лидера на 15,3. Тройку замыкает Анастасия Халили (+19,9).
Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Гонка преследования. Женщины:
- Наталия Шевченко — 38.40,9 (3 промаха).
- Анна Сола (Беларусь) — отставание 15,3 (3).
- Анастасия Халили +19,9 (5).
- Кристина Резцова +20,7 (5).
- Виктория Сливко +27,7 (2).
- Анастасия Томшина +45,8 (4).
- Динара Смольская (Беларусь) +1.00,8 (2).
- Юлия Коваленко +1.32,0 (2).
- Виктория Метеля +1.49,9 (1).
Материалы по теме
Комментарии
- 24 января 2026
-
12:49
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 23 января 2026
-
23:10
-
22:38
-
21:48
-
20:30
-
20:20
-
20:10
-
20:00
-
16:26
-
12:58
-
08:30
-
00:18
- 22 января 2026
-
23:13
-
21:31
-
16:33
-
13:14
-
13:00
-
10:10
- 20 января 2026
-
23:45
-
20:45
-
18:48
-
13:30
-
12:30
-
10:06
- 19 января 2026
-
10:17
-
00:08
- 18 января 2026
-
23:57
-
23:50
-
23:43
-
23:35
-
23:09