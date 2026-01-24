Скидки
Главная Биатлон Новости

Наталия Шевченко победила в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах

Наталия Шевченко победила в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах
Комментарии

Российская биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей гонки преследования на четвёртом этапе Кубка Содружества — 2025/2026, который проходит в Раубичах (Беларусь). Она преодолела дистанцию за 38.40,9 и допустила три промаха на огневых рубежах.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 4, Раубичи
Женщины. Гонка преследования 10 км
24 января 2026, суббота. 12:00 МСК
Окончено
1
Наталия Шевченко
Россия
38:40.9
2
Анна Сола
Беларусь
+15.3
3
Анастасия Халили
Россия
+19.9

Второй стала представительница Беларуси Анна Сола, отстав от лидера на 15,3. Тройку замыкает Анастасия Халили (+19,9).

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Гонка преследования. Женщины:

  1. Наталия Шевченко — 38.40,9 (3 промаха).
  2. Анна Сола (Беларусь) — отставание 15,3 (3).
  3. Анастасия Халили +19,9 (5).
  4. Кристина Резцова +20,7 (5).
  5. Виктория Сливко +27,7 (2).
  6. Анастасия Томшина +45,8 (4).
  7. Динара Смольская (Беларусь) +1.00,8 (2).
  8. Юлия Коваленко +1.32,0 (2).
  9. Виктория Метеля +1.49,9 (1).
Календарь Кубка Содружества
