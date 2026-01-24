Наталия Шевченко победила в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах

Российская биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей гонки преследования на четвёртом этапе Кубка Содружества — 2025/2026, который проходит в Раубичах (Беларусь). Она преодолела дистанцию за 38.40,9 и допустила три промаха на огневых рубежах.

Второй стала представительница Беларуси Анна Сола, отстав от лидера на 15,3. Тройку замыкает Анастасия Халили (+19,9).

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Гонка преследования. Женщины: