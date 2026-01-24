Смольский выиграл пасьют на этапе Кубка Содружества в Раубичах, Коновалов — второй
Белорусский биатлонист Антон Смольский выиграл гонку преследования на этапе Кубка Содружества — 2025/2026 в Раубичах. Он показал результат 37.21,2 и допустил два промаха.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 4, Раубичи
Мужчины. Гонка преследования 12.5 км
24 января 2026, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Антон Смольский
Беларусь
37:21.2
2
Савелий Коновалов
Россия
+8.2
3
Саид Каримулла Халили
Россия
+24.9
Вторым стал россиянин Савелий Коновалов, отстав от лидера на 8,2. Тройку замкнул Карим Халили (24,9).
Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. 4-й этап. Раубичи. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины:
- Антон Смольский (Беларусь) — 37.21,2 (2 промаха).
- Савелий Коновалов — отставание 8,2 (2).
- Карим Халили +24,9 (0).
- Евгений Сидоров +32,9 (2).
- Эдуард Латыпов +39,3 (4).
- Кирилл Бажин +49,5 (3).
- Александр Логинов +1.13,5 (3).
- Алексей Вагин +1.21,2 (3).
