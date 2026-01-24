Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IBU Кубок мира. Смешанная 4 x 6 км Эстафета
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Немцы Фихтнер и Пфунд выиграли супермикст на этапе Кубка мира в Нове-Место

Немцы Фихтнер и Пфунд выиграли супермикст на этапе Кубка мира в Нове-Место
Комментарии

Немецкие биатлонисты Марлен Фихтнер и Леонард Пфунд стали победителями супермикста на шестом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Нове-Место-на-Мораве (Чехия). Они преодолели дистанцию за 34.53,3.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 6, Нове-Место-на-Мораве, Чехия
Супермикст 2 x 6 + 2 x 7.5 км Эстафета
24 января 2026, суббота. 15:15 МСК
Окончено
1
Германия
2
Финляндия
3
Франция

Вторыми стали представители Финдяндии Суви Минккинен и Теро Сеппяля, отстав от лидеров на 6,5 секунды. Тройку замкнули французы Жанна Ришар и Эмильен Клод (+17,8).

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Нове-Место-на-Мораве (Чехия). Супермикст. Результаты:

  1. Марлен Фихтнер/Леонард Пфунд (Германия) — 34.53,3 (0+4).
  2. Суви Минккинен/Теро Сеппяля (Финляндия) +6,5 (0+1).
  3. Жанна Ришар/Эмильен Клод (Франция) +17,8 (0+6).
  4. Юни Арнеклейв/Мартин Невланд (Норвегия) +23,2 (0+8).
  5. Эми Басерга/Себастьян Штальдер (Швейцария) +42,2 (0+10).
  6. Елена Городна/Виталий Мандзин (Украина) +42,4 (0+12).
Календарь Кубка мира
Материалы по теме
Смольский выиграл пасьют на этапе Кубка Содружества в Раубичах, Коновалов — второй
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android