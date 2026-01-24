Немцы Фихтнер и Пфунд выиграли супермикст на этапе Кубка мира в Нове-Место

Немецкие биатлонисты Марлен Фихтнер и Леонард Пфунд стали победителями супермикста на шестом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Нове-Место-на-Мораве (Чехия). Они преодолели дистанцию за 34.53,3.

Вторыми стали представители Финдяндии Суви Минккинен и Теро Сеппяля, отстав от лидеров на 6,5 секунды. Тройку замкнули французы Жанна Ришар и Эмильен Клод (+17,8).

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Нове-Место-на-Мораве (Чехия). Супермикст. Результаты:

Марлен Фихтнер/Леонард Пфунд (Германия) — 34.53,3 (0+4). Суви Минккинен/Теро Сеппяля (Финляндия) +6,5 (0+1). Жанна Ришар/Эмильен Клод (Франция) +17,8 (0+6). Юни Арнеклейв/Мартин Невланд (Норвегия) +23,2 (0+8). Эми Басерга/Себастьян Штальдер (Швейцария) +42,2 (0+10). Елена Городна/Виталий Мандзин (Украина) +42,4 (0+12).