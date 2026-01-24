Немцы Фихтнер и Пфунд выиграли супермикст на этапе Кубка мира в Нове-Место
Немецкие биатлонисты Марлен Фихтнер и Леонард Пфунд стали победителями супермикста на шестом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Нове-Место-на-Мораве (Чехия). Они преодолели дистанцию за 34.53,3.
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 6, Нове-Место-на-Мораве, Чехия
Супермикст 2 x 6 + 2 x 7.5 км Эстафета
24 января 2026, суббота. 15:15 МСК
Окончено
1
Германия
2
Финляндия
3
Франция
Вторыми стали представители Финдяндии Суви Минккинен и Теро Сеппяля, отстав от лидеров на 6,5 секунды. Тройку замкнули французы Жанна Ришар и Эмильен Клод (+17,8).
Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Нове-Место-на-Мораве (Чехия). Супермикст. Результаты:
- Марлен Фихтнер/Леонард Пфунд (Германия) — 34.53,3 (0+4).
- Суви Минккинен/Теро Сеппяля (Финляндия) +6,5 (0+1).
- Жанна Ришар/Эмильен Клод (Франция) +17,8 (0+6).
- Юни Арнеклейв/Мартин Невланд (Норвегия) +23,2 (0+8).
- Эми Басерга/Себастьян Штальдер (Швейцария) +42,2 (0+10).
- Елена Городна/Виталий Мандзин (Украина) +42,4 (0+12).
