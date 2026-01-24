Фихтнер и Пфунда дисквалифицировали после победы в супермиксте на КМ в Нове-Место

Немецкие биатлонисты Марлен Фихтнер и Леонард Пфунд были дисквалифицированы после супермикста на шестом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Нове-Место-на-Мораве (Чехия). Они преодолели дистанцию за 34.53,3 и стали победителями гонки. Пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) сообщила, что спортсмены были дисквалифицированы из-за нарушений правил безопасности при обращении с винтовкой.

Победителями стали представители Финляндии Суви Минккинен и Теро Сеппяля. Серебряные медали завоевали французы Жанна Ришар и Эмильен Клод, а бронзовые — норвежцы Юни Арнеклейв и Мартин Невланд.

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Нове-Место-на-Мораве (Чехия). Супермикст. Результаты:

Суви Минккинен/Теро Сеппяля (Финляндия) — 34.59.8 (0+1). Жанна Ришар/Эмильен Клод (Франция) +11,3 (0+6). Юни Арнеклейв/Мартин Невланд (Норвегия) +16,7 (0+8). Эми Басерга/Себастьян Штальдер (Швейцария) +35,7 (0+10). Елена Городна/Виталий Мандзин (Украина) +35,9 (0+12). Луция Харватова/Томаш Микиска (Чехия) +1.02,8 (1+13).