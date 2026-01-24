Скидки
IBU Кубок мира. Смешанная 4 x 6 км Эстафета
17:10 Мск
Главная Биатлон Новости

Италия выиграла смешанную эстафету на этапе КМ в Нове-Место, Франция — вторая

Италия выиграла смешанную эстафету на этапе КМ в Нове-Место, Франция — вторая
Комментарии

Сборная Италии по биатлону одержала победу в смешанной эстафете на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Нове-Место (Чехия). За команду выступали Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер и Томмазо Джакомель, они преодолели дистанцию за 1:03.11,7.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 6, Нове-Место-на-Мораве, Чехия
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
24 января 2026, суббота. 17:10 МСК
Окончено
1
Италия
2
Франция
3
Чехия

Второе место заняли спортсмены из Франции, отставшие от победителей на 24,7 секунды. Тройку призёров замкнули хозяева соревнований из Чехии (+57,2).

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Нове-Место-на-Мораве (Чехия). Смешанная эстафета. Результаты:

  1. Италия — 1:03.11,7 (0 штрафных кругов + 10 дополнительных патронов).
  2. Франция +24,7 (0+7).
  3. Чехия +57,2 (0+7).
  4. США +59,5 (0+7).
  5. Швеция +1.20,9 (0+8).
