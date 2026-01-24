Италия выиграла смешанную эстафету на этапе КМ в Нове-Место, Франция — вторая

Сборная Италии по биатлону одержала победу в смешанной эстафете на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Нове-Место (Чехия). За команду выступали Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер и Томмазо Джакомель, они преодолели дистанцию за 1:03.11,7.

Второе место заняли спортсмены из Франции, отставшие от победителей на 24,7 секунды. Тройку призёров замкнули хозяева соревнований из Чехии (+57,2).

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Нове-Место-на-Мораве (Чехия). Смешанная эстафета. Результаты: