Стали известны подробности дисквалифиции немецких биатлонистов после супермикста на КМ

Рейс-директор Международного союза биатлонистов (IBU) Борут Нунар объяснил причину дисквалификации немецких биатлонистов Марлен Фихтнер и Леонарда Пфунда после их победы в супермиксте на этапе Кубка мира – 2025/2026 в чешском Нове-Место.

«Спортсменка сборной Германии после второй стрельбы лёжа неправильно закрепила винтовку за спиной: обе руки не были продеты в ремень, что является нарушением правил безопасности на стрельбище. Правила на стрельбище довольно строгие, поэтому после повторного рассмотрения всей процедуры всё стало ясно. Она просто не продела одну руку в ремень, как положено, из-за чего винтовка находилась только на одном плече и лишь одна рука была в ремне. Это и стало основной причиной», – приводит слова Нунара пресс-служба IBU.

После дисквалификации немецкой сборной победителями стали представители Финляндии Суви Минккинен и Теро Сеппяля. Серебряные медали завоевали французы Жанна Ришар и Эмильен Клод, а бронзовые — норвежцы Юни Арнеклейв и Мартин Невланд.