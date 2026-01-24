Скидки
IBU Кубок мира. Смешанная 4 x 6 км Эстафета
Смотреть трансляцию
17:10 Мск
Биатлон

Стали известны подробности дисквалифиции немецких биатлонистов после супермикста на КМ
Комментарии

Рейс-директор Международного союза биатлонистов (IBU) Борут Нунар объяснил причину дисквалификации немецких биатлонистов Марлен Фихтнер и Леонарда Пфунда после их победы в супермиксте на этапе Кубка мира – 2025/2026 в чешском Нове-Место.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 6, Нове-Место-на-Мораве, Чехия
Супермикст 2 x 6 + 2 x 7.5 км Эстафета
24 января 2026, суббота. 15:15 МСК
Окончено
1
Финляндия
2
Франция
3
Норвегия

«Спортсменка сборной Германии после второй стрельбы лёжа неправильно закрепила винтовку за спиной: обе руки не были продеты в ремень, что является нарушением правил безопасности на стрельбище. Правила на стрельбище довольно строгие, поэтому после повторного рассмотрения всей процедуры всё стало ясно. Она просто не продела одну руку в ремень, как положено, из-за чего винтовка находилась только на одном плече и лишь одна рука была в ремне. Это и стало основной причиной», – приводит слова Нунара пресс-служба IBU.

После дисквалификации немецкой сборной победителями стали представители Финляндии Суви Минккинен и Теро Сеппяля. Серебряные медали завоевали французы Жанна Ришар и Эмильен Клод, а бронзовые — норвежцы Юни Арнеклейв и Мартин Невланд.

