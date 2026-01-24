Зачёт смешанных эстафет Кубка мира — 2025/2026: Франция лидирует, Норвегия — вторая

Сборная Франции продолжает возглавлять зачёт смешанных эстафет на Кубке мира по биатлону сезона-2025/2026 после четырёх стартов. В её активе 305 очков. Вторую строчку занимают спортсмены из Норвегии со 250 очками. Тройку сильнейших замыкают итальянцы (223).

В субботу, 24 января, сборная Финляндии выиграла супермикст на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). В смешанной эстафете победу одержала Италия.

Биатлон. Кубок мира — 2025/0226. Зачёт смешанных эстафет на 24 января (после четырёх гонок):

1. Франция – 305 очков.

2. Норвегия – 223.

3. Италия – 223.

4. Финляндия – 216.

5. Швеция – 211.

6. Чехия – 188.

7. Австрия – 166.

8. Швейцария – 157.

9. США – 145.

10. Польша — 131.